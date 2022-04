Arranca la marcha por el Censo desde la plaza del Estudiante

Escucha esta nota aquí

La marcha por la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda arrancó esta tarde de la plaza del Estudiante con una multitud de personas que se sumaron a esta protesta. La Comisión Interinstitucional impulsora de esta marcha pide transparencia durante el proceso censal.

Vicente Cuéllar, rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) y vocero del Comité de la marcha, comentó que la manifestación partió hacia el centro de la ciudad, es decir a la plaza 24 de Septiembre, donde será la culminación.

“Hasta el momento el INE no ha proporcionado la información solicitada de manera escrita, ahora no hay esa información, por eso necesitamos salir a las calles para hacer conocer que esa solicitud debe responderse (…) Seguimos en emergencia porque no hubo ninguna respuesta y el INE nos ha cerrado sus puertas”, explico Cuéllar, sobre el motivo de la protesta.

El Comité Interinstitucional convocó a esta marcha por el Censo Nacional de Población y Vivienda para exigir al Instituto Nacional de Estadística (INE) un informe objetivo del plan de trabajo del proceso censal y sus avances.

En esta protesta están presentes los trabajadores de la salud, líderes indígenas, asambleístas, autoridades departamentales, universitarios y docentes de la Uagrm.

