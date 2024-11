Arrestan a policía sindicado de facilitar la fuga de un sujeto con alerta migratoria

Este jueves, los efectivos del Departamento Especializado en Lucha Contra la Corrupción (Delcc) arrestaron al policía Wilfredo C. C. luego de que fue sindicado de facilitar la fuga del ciudadano Marcelo Velarde Roca, quien es buscado por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito con daño al Estado.

Luego Velarde fue derivado a celdas de la Unidad Policial de Control Migratorio (Upcom) y se quedó bajo custodia del sargento segundo Wilfredo C. C., pero después logró darse a la fuga.

Los agentes de la Delcc revisaron la celda de la Upcom y no encontraron a Marcelo Velarde Roca por lo que se arrestó al policía Wilfredo C. C. porque supuestamente lo habría ayudado a escapar.