Arrestan a un juez tras ser encontrado en su vehículo en estado de ebriedad

Por su parte, el abogado Aldrin Villanueva, indicó que el juez no se encontraba conduciendo su vehículo, sino que fue encontrado cuando descendió a comprar bebidas alcohólicas, pero por una discusión con uno de sus amigos, quien presuntamente era el que manejaba la movilidad, se quedó solo y fue el momento en el que los policías llegan al lugar y lo arrestan.

"El doctor estaba en horario de descanso, es cierto, estuvo consumiendo bebidas alcohólicas, pero hay que aclarar que él no estaba conduciendo su vehículo. Estaba comprando (bebidas), un amigo estaba con él, discuten y luego el amigo lo abandona", explicó el abogado en defensa del juez, en Unitel.

"En relación a las armas, solo han encontrado unos casquillos y una funda de juguete de un arma , por eso presumen que él portaba un arma, pero no estaba con un arma de fuego", insistió Villanueva.

"Él no se resistió al arresto, acompañó a los policías de la EPI 8 hasta sus dependencias, entró al garaje y ahí si se encerró en su vehículo por algún tema de temor. Llegó su esposa y sale, es ahí donde ocurre una discusión con los policías, pero no ha agredido a nadie, no ha faltado el respeto a nadie y está presto a seguir colaborando", sostuvo el abogado.