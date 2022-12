Arrestan al propietario del vehículo que chocó y provocó la muerte de un ciclista

"Pudimos constatar que el propietario del vehículo es mi cliente, ahora él está en calidad de arrestado , pero el encargado del depósito y de los vehículos es un trabajador que tenía acceso a las llaves de los vehículos. Lastimosamente no han dado con su paradero", aseguró Abdón.

"El vehículo lo sacó un trabajador, está chocado y no hemos podido ubicarlo a él, lo llamamos y fuimos a buscarlo a su casa, pero solo están sus cosas. Yo le pido que no empeore las cosas, si se entrega va ser mejor porque tarde o temprano lo van a agarrar, no es nomás pisar a una persona y darse a la fuga", manifestó el dueño a la red Unitel.