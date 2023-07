Arzobispo a los padres: “En estas vacaciones dialoguen con sus hijos y pregúntense cómo están actuando con ellos”

Leigue dio este mensaje a los padres ante “ los problemas que vive la niñez” actualmente, pues en las últimas semanas se registraron diferentes hechos de violencia en Santa Cruz, entre ellos la supuesta agresión sexual a un menor de 9 años de edad en un colegio particular, la violación a un niño de 12 años en Montero, el supuesto ultraje sexual a un niño por parte de otro de 16 años y el ataque con cuchillo de un niño a otra pequeña en un colegio fiscal.

“Dios debe ser fundamental en nuestra vida, él es el único que no falla. Los papás humanos se pueden equivocar, pero Dios no, él no falla (…) Seamos esos pequeños, que humildemente delante del Señor reconocemos que él es todo en nuestra vida”, agregó René Leigue.