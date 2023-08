Arzobispo Leigue: "No podemos ser hombres y mujeres de poca fe"

"D ios siempre está ahí para darnos la mano. No podemos ser hombres ni mujeres de poca fe", expresó el religioso.

Dijo que no solo hay que buscar a Dios en los momentos de turbulencias, sino en todo momento. Además, indicó que solos no podemos enfrentar los designios de la vida, sino que "necesitamos de la presencia y de la ayuda de Dios".

El arzobispo indicó que hay personas que no acuden a la iglesia, ni en los momentos de dificultad, pero luego cuestionan el hecho de no ser escuchados por Dios. "Pidamos al Señor a entender, a comprender y a estar seguro de que no nos faltará".