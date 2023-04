Arzobispo pide solucionar el problema del hogar Teresa de los Andes en el domingo de la Divina Misericordia

En el segundo domingo de Pascua, cuando se celebra la Divina Misericordia, el arzobispo cruceño René Leigue , pidió solucionar el problema del hogar Teresa de los Andes que, desde hace un año debe cerrar debido a dificultades económicas, pero no puede hacerlo porque 83 pacientes no tienen dónde ser trasladados.

“Es una pena que se los deje a un lado a estos hermanos enfermos especiales. Es aquí donde digo: ‘nos falta esa sensibilidad’. Sabemos que hay muchas necesidades, pero este asunto, este problema con el hogar Teresa de los Andes es urgente; pero las autoridades (se) están tirando la responsabilidad a uno a otro; que le toca a este, que le toca a ese; que no sé cuál nos toca a nosotros. No se puede seguir así con esto. Pedimos las autoridades que realmente afronten esta realidad”, expresó el arzobispo.

“Todavía, para algunos, sigue la misma situación; como el caso de los profesores que siguen en las calles; pareciera que todo esto que hemos vivido, para algunos a lo mejor no les interesa; no es para ellos o no es con ellos; (que) Jesús no se hace presente en medio de ellos… Qué pena ¿no? porque así, de esa manera, siguen haciendo sufrir a mucha gente”, expresó. Luego pidió orar por ellos para que vuelvan a Dios, sientan su amor y así tengan un “corazón sensible” y no un “corazón de piedra” frente a las necesidades y los problemas que viven otros.