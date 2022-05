Asaltan a una profesora y le roban la cuota para el agasajo por el Día de la Madre

Escucha esta nota aquí

Una profesora que se dirigía a uno de los colegios donde trabaja, fue víctima de un asalto por parte de un hombre que circulaba en una motocicleta. El hecho se registró el miércoles en Pentaguazú II, zona de Satélite Norte, municipio de Warnes.

El sujeto interceptó a la profesora, que también conducía su motocicleta, le propinó un golpe y la hizo caer, dejándola semiinconsciente en el suelo, luego le quitó la cartera y se dio a la fuga.

En la cartera la maestra guardaba la cuota para el agasajo por el Día de las Madres, dinero que sus alumnos de dos cursos de dos establecimientos educativos le habían entregado, además de otros Bs 500 de ella que tenía en su billetera.

La víctima dijo que la persona que la asaltó es un hombre a quien siempre lo topaba en su trayecto cuando se dirigía su trabajo. Dijo que el hombre circulaba por el centro de la calle, haciendo zigzag, por lo que pensó que se encontraba en estado de ebriedad.

"Pensé que estaba borracho, yo me acerqué a la orilla, pero el me interceptó y me pateó", recordó.

Señala que de rutina se topaba a otro padre de familia en su movilidad y luego al sujeto que la asaltó, por lo que incluso ha pensado en renunciar a su trabajo en uno de los colegios, porque asegura que el ladrón es una persona del barrio donde ocurrió el hecho.

La maestra fue internada en una clínica, además se sentó la denuncia en la Policía, por lo que espera que den con el autor del asalto.