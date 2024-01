Asamblea Departamental: acta de posesión de Aguilera se entregará al Ejecutivo a las 16:00 de este martes

En una sesión cargada de acusaciones entre la bancada de Creemos y el MAS, la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz decidió entregar el acta de posesión de Mario Aguilera al Ejecutivo departamental a las 16:00 horas de este martes.



El presidente de la Asamblea, Zvonko Matkovic Ribera, tomó esta decisión luego de que la bancada del MAS se negara a firmar el documento, argumentando que no era necesario de acuerdo a norma. Además, tampoco están conformes con la redacción de una parte del documento.



"Esta negativa es contradictoria e incoherente, ya que la bancada del MAS participó de la posesión de Mario Aguilera", dijo Matkovic refiriéndose al acto llevado a cabo el viernes, 26 de enero, cuando Aguilera fue posesionado como gobernador de Santa Cruz en calidad de suplente.



Según el presidente, el acta de posesión debe ser firmada por todos los asambleístas que participaron de la sesión. En este caso, los únicos que no lo hicieron fueron los asambleístas del MAS; el asambleísta de Creemos, Antonio Talamás; y los asambleístas de la bancada indígena.



Matkovic aseguró que se esperará hasta las 15:00 horas de este martes para que los asambleístas que se negaron a firmar lo hagan. Si no lo hacen, el acta será entregada al Ejecutivo departamental sin sus firmas.