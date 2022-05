Asamblea Departamental autoriza recursos para construir una casa de acogida de mujeres e hijos víctimas de violencia

Escucha esta nota aquí

La Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz autorizó el desembolso de Bs 8 millones para la construcción de una casa de acogida para mujeres e hijos víctimas de violencia. El proyecto se implementa en cumplimiento a la Ley Nacional Nº 348 y permite contar con una vía de respuesta rápida ante las situaciones de riesgo que se identifiquen.

Zvonko Matkovic Ribera, presidente del legislativo departamental, destacó la relevancia de este proyecto que responde al incremento de casos de feminicidios y denuncias de violencia doméstica en el departamento y el país.

"Es algo muy importante para este departamento, hace días íbamos por 30 feminicidios en lo que va del año, estas obras son cada vez más importantes y relevantes en nuestra sociedad¨, explicó.

Los datos coinciden con la información ofrecida desde la Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia. Además de las 30 víctimas mortales a consecuencia de la violencia contra la mujer, en el primer trimestre de 2022 se reportaron 11.963 denuncias.

La construcción de la Casa de Acogida y refugio temporal para mujeres y sus hijos en situación de violencia compromete una ayuda rápida y directa.

La Ley dice que cada municipio debiera tener una casa de acogida. En muchos lugares no se cuenta con recursos para cumplir con dicha disposición. Matkovic destaca que "la casa la Gobernación suple esta necesidad, no solamente en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, sino a gente de provincia que no solamente llega la víctima, sino que llega con su hijo y es ahí que se les tiene que dar acogida. Es algo muy importante que tiene una impacto real sobre la población”.



