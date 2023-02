Asamblea tiene 10 días hábiles para analizar el proyecto de Ley de suplencia de la Gobernación

“En la ALD se van a tratar leyes para definir algo que ya está definido , que no hay ausencia. Nosotros esperamos que los asambleístas sean responsables con el pueblo, con la democracia, sobre todo, y responsables con el deber que ellos tienen, que es representar a la gente que le dio su voto y que también le dio su voto a Luis Fernando Camacho para que ejerza como gobernador de Santa Cruz”, indicó Suárez.

Además, dijo que la suplencia gubernamental no aplica para la situación de Camacho, porque para que se suceda el gobernador este debe declararse ausente o renunciar. Asimismo, dijo que el Código Civil establece que la ausencia se da cuando la persona desaparece y no se tiene conocimiento de su paradero por más de 2 años, lo cual no ha sucedido con el gobernador del departamento cruceño.