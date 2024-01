Asambleísta Aguirre muestra la carta que el 'vice' Aguilera envió para que se lo habilite en el cargo de gobernador

“Lamentamos comunicar que el vicegobernador, Mario Aguilera, ha pedido el cumplimiento de la sentencia constitucional manchada con el color azul, con la influencia político partidaria del MAS. Sin embargo, esta Asamblea Legislativa Departamental (ALD) va a defender hasta las últimas consecuencias lo establecido en el Estatuto Autonómico, en la Constitución Política del Estado, en la Ley Departamental y el voto cruceño, que lo eligió a Lis Fernando Camacho”, remarcó la asambleísta en conferencia de prensa, sosteniendo la misiva de la segunda autoridad del departamento en la mano.



Para la legisladora, la posición de la ALD es jurídica, sustentada en una ley departamental, “que hoy pretende ser pisoteada. Desde la ALD le damos certidumbre a la ciudadanía, porque vamos a defender la autonomía, la democracia, y vamos a dar estricto cumplimiento a la Ley Departamental a la que está sujeto también el vicegobernador, y donde no hay causal para que él supla a Luis Fernando Camacho”, reiteró otra vez.



Aclaró que el gobernador Camacho está con detención preventiva “y a pesar de ello, la Gobernación ha demostrado tener eficacia en su gestión y ejecución presupuestaria. No vamos a permitir que algunos actores locales se presten al juego del MAS”.



En palabras de la asambleísta, “el señor Mario Aguilera incurre también en la misma omisión del TCP, y presenta esta carta a través de la que solicita dar cumplimiento a una sentencia del TCP claramente digitada por el MAS”.



Aseguró que los asambleístas departamentales “vamos a defender la autonomía y no vamos a permitir que se dé un golpe institucional”, indicó Aguirre.



Aguirre explicó que “el TCP emitió la sentencia 1021/2023, del 29 de diciembre del 2023, a través de la cual pretende dar un golpe institucional a la Gobernación, ultrajando y pisoteando el voto de los ciudadanos, que eligieron a Camacho como gobernador”.



En palabras de la asambleísta, esta sentencia del Tribunal “autoprorrogista está devolviendo favores políticos al MAS, que desde el mismo momento que asumió Camacho como gobernador ha intentado en diversas ocasiones sacarlo del cargo”.



Agrega que, “la ALD asume una posición clara, esta sentencia omite hacer mención a la Ley Departamental 293, que reguló la ausencia temporal del gobernador. Esta normativa que está vigente y es de cumplimiento obligatorio, está por encima de la sentencia. Esta ha omitido la ley departamental, que establece de manera categórica las causales voluntarias y forzosas para que pueda operar la suplencia temporal a la que alude el TCP; en las que no establece que la detención preventiva sea una causa de ausencia temporal del gobernador electo”.



Ante esta situación es que “mañana (miércoles) se presentará memorial pidiendo la complementación, explicación y enmienda al TCP para que sepamos los motivos por los que no se tomó en cuenta la Ley Departamental, que es de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio”, adelantó Aguirre.