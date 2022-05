Asambleísta Etacore pide que líderes indígenas del MAS “den la cara” por las comunidades ayoreas envueltas en el caso de drogas

Escucha esta nota aquí

La intervención de varios ayoreos de El Porvenir a un cargamento de droga de narcos colombianos en Cuatro Cañadas aún no ha sido esclarecida y la Policía y Fiscalía manejan varias hipótesis. Lo que sí está claro para la asambleísta Giliana Etacore es que los dirigentes masistas: Josué Picanerai y Manuel Chiqueno Picanerai deben defender a las comunidades que los apoyaron.

“Esa comunidad (El Porvenir) está en contra de mí. Ellos apoyan a Manuel Chiqueno y José Picanerai, quienes deberían pronunciarse, pero se están escondiendo. Es bien sospechoso que ellos estén metidos en eso y deben dar la cara por las comunidades que están apoyándolos”, dijo Giliana en contacto telefónico con EL DEBER.

Manuel Chiqueno es dirigente indígena afín al Movimiento al Socialismo (MAS), que intenta reemplazar a la asambleísta departamental Giliana Etacore, a través de un fallo del Tribunal Departamental Electoral, que aún no se concreta.

De 33 comunidades ayoreas, 27 apoyan a Giliana y piden que no sea removida de sus funciones, por lo que están a la espera que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) sesione y emita una resolución que les sea favorable.

La asambleísta dijo que ninguno de los pueblos indígenas que la apoyan están involucrados en el caso de drogas en el municipio de Cuatro Cañadas, donde la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico ya ha recuperado 208 paquetes tipo ladrillo con cocaína.

“Las 27 comunidades que me apoyan me han dicho que nos aislemos y que ellos (los ayoreos de Porvenir) vean cómo resolver su situación porque ese es un caso delicado (…) Esas comunidades forman parte de la minoría que no me apoyan”, comentó.

Asimismo, dijo que uno de los dos ayoreos secuestrados por los narcos sería sobrino de Manuel Chiquero, el mismo que se estaría refugiando en la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) y que hasta la fecha no ha brindado su declaración ante la Policía.

“El secuestrado es sobrino de Manuel Chiqueno y lo han refugiado, cuando debería dar su informe a la Policía para saber por qué estuvo ahí y se esclarezcan los hechos”, agregó.

Además, de acuerdo a las informaciones policiales, Simeón Dosapey Picanerai, quien perdió la vida escapando de los narcos en su motocicleta la madrugada del lunes, también sería familiar de Josué Picanerai y Manuel Chiqueno Picanerai.

Giliana lamenta que sus hermanos ayoreos estén sufriendo esta situación y pide que los dos dirigentes indígenas a fines al MAS ayuden a los comunarios que los apoyan y brinden una explicación sobre los hechos.

