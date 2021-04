Asambleísta Urañavi: "Los pueblos indígenas no tenemos dueño, no nos debemos al MAS"

Escucha esta nota aquí

"Ni con Creemos ni con el Movimiento Al Socialismo (MAS)". El representante del pueblo guarayo en la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), Roberto Urañavi, fue claro al señalar que los pueblos indígenas no tienen dueños y que no se cederán al sometimiento político al que se quiso introducirlos en la elección de la directiva de la ALD en días pasados.

En una entrevista con el programa 'Qué Semana', de EL DEBER Radio, el asambleísta sostuvo que se deben respetar las decisiones de los pueblos originarios del departamento y pidió no llevarlos al terreno ideológico, puesto que están en la ALD para trabajar por el bien de los indígenas y el desarrollo de los pueblos.

Urañavi denunció que fue presionado para firmar el Pacto de Unidad del departamento, en el que estaban incluidos los indígenas y el MAS, pero el asambleísta sostuvo que no cedió, puesto que todo se somete a consulta con las personas que integran cada pueblo indígena eso debe respetarse.

"La decisión de cada pueblo y comunidad se tiene que respetar, a mi me presionaron para firmar un pacto de unidad y no se debe firmar a escondidas, ni en cuatro paredes sin socializar con nuestra comunidad. Es a ellos a quienes me debo y tengo que ir de frente", expresó el asambleísta, quien sostuvo que prefiere llevar el tema con cautela.



También dijo que se buscó "manejar a los hermanos del pueblo Yuracaré y el pueblo Guaraní. Me incomoda que nos presionen, que nos utilicen, que nos chantajeen. Aquí no deberían haber condiciones, no comparto con ese pacto", añadió.



Señaló también que antes de cualquier firma se debe tomar en cuenta las necesidades de los indígenas, por eso no debe primar el tema político partidario,

En días pasados se eligió a la directiva de la ALD. Zvonko Matkovic Ribera (Creemos) fue elegido titular del legislativo para la gestión 2021/2022, pero a la elección no asistieron los firmantes del Pacto de Unidad.

