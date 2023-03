Asambleístas departamentales observan inspección policial, en el caso de supuesto secuestro, por incumplir con el procedimiento

Un grupo de efectivos de la Fuerza de Lucha Contra el Crimen acudió a hacer una inspección a la sala de sesiones de la Asamblea Departamental, en la Gobernación, el viernes, dentro de la denuncia que asambleístas del MAS hicieron sobre supuestas agresiones en una sesión realizada a principios de este año. Finalmente, la inspección no fue efectuada.

Las asambleístas Paola Aguirre y Keila García, dos de las denunciadas, cuestionaron: que no hubiera un requerimiento fiscal para ingresar en esas instalaciones, que los denunciantes no estuvieran, como tampoco los abogados, y que no hubieran presentado pruebas de sus acusaciones.