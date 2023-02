Asambleístas indígenas denuncian que el MAS intenta revocarlos para tomar el control de la Gobernación de Santa Cruz

“Es muy doloroso lo que pasa porque el Tribunal Electoral Departamental (TED) no es una instancia que tiene que decidir quién es el cacique legal o legítimamente elegido, sino que es el pueblo el que decide, pero lamentablemente ellos ya han emitido que viajarán a dar legalidad al revocatorio”, sostuvo.

No obstante, Urañavi indicó que ya se presentaron recursos para defender la legitimidad de los asambleístas y enfatizó que el Pueblo Yuracaré no permitirá que se instale la asamblea porque no goza de legalidad.