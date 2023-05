Asambleístas indígenas piden destitución de la presidenta del TED y una vocal por su forma de actuar en los procesos revocatorios

El TED, a través de una carta, explicó que dichas autoridades se encuentran con diversas actividades programadas y argumentaron que su institución no se encuentra comprendida en el universo de instituciones públicas que son objeto de fiscalización , toda vez que el Tribunal no administra recursos departamentales, indica la nota mencionada.

“No es posible que no quieran darles una respuesta a los pueblos indígenas, continuando con la vulneración de sus derechos al no presentarse. No les estamos pidiendo que nos rindan cuentas de cómo administran sus recursos, sino al actuar con relación a los pueblos indígenas”, expresó.