Asambleístas: Santa Cruz tiene que levantarse; no vamos a permitir que nos dejen sin agua. Violan nuestra autonomía"

"Tenemos que tomar cartas en el asunto, Santa Cruz no va a permitir quedarse sin agua, nos han robado nuestras UCPN (Unidad de Conservación del Patrimonio Natural), la de Güendá - Urubó será colonizada y contaminarán el agua, Santa Cruz tiene que levantarse. No vamos a permitir que nos dejen sin agua. Sin agua no hay vida", alertó la asambleísta Keyla García, en la sesión de la entidad la tarde de este martes.

Para la asambleísta la sentencia no respeta el medioambiente, "no respeta, viola y abusa de nuestras autonomías. Creo que esto ha sobrepasado los límites de los cruceños, porque una vez más quieren imponerse sobre Santa Cruz atentando contra el agua".



La legisladora, visiblemente molesta, manifestó que "yo no sé en qué idioma tenemos que hablar, si con palabra bonitas o feas. Han lanzado una sentencia, donde prácticamente nos quitan todas nuestras UCPN, lo único que quiere el Gobierno es administrar los territorios de los espacios de patrimonio natural, con el objetivo de colonizar y ganar territorio para el Movimiento Al SOcialismo", advirtió.



De acuerdo con el cálculo de García, "esto coincide con los intereses de Édgar Montaño (ministro de Obras Públicas) porque sabemos que hay millones de dólares, por encima de la vida, porque es lo único que les interesa. Su objetivo es distribuir su territorio y vender sus lotes".



Agregó: "Si hay asentamientos humanos habrá contaminación y de aquí un tiempo, vamos a tener que beber agua contaminada. No es posible que los intereses personales estén por encima de la vida. El agua no tiene color político".