Ascensión de Guarayos se declara en "duelo" y suspende los actos oficiales por la efeméride departamental

Para analizar la situación adversa por la cual está atravesando la zona, la noche de este jueves, se reunió el Comité de Emergencia Municipal COEM, y determinó, por unanimidad, declarar duelo Municipal y suspender todos los actos conmemorativos del 24 de Septiembre.



La resolución del COEM determinó suspender la serenata y los desfiles, tanto el estudiantil como el institucional, programados para el 23 y 24, respectivamente.



"Estamos de duelo, no hay mucho que celebrar, han muerto cientos y cientos de vidas silvestre, nuestra flora y nuestra fauna", dijo, al concluir la reunión, Salvador Vaca, presidente del Comité Cívico.



También cuestionó al Gobierno Central por no llegar con ayuda idónea para combatir los incendios forestales que continúan activos, dijo. "Aquí lo que necesitamos son aviones súpertanker y no funcionarios de bajo rango que llegan solo para la foto", refirió enfático el dirigente.



Por otra parte, informe de último momento, dado por Funsar, indica que el fuego en el parque AMBUE- ARI, se ha salido de control.



"A pesar de los esfuerzos de los militares y voluntarios, el fuego continúa avanzando y poniendo en riesgo la vida de los animales silvestres que se encuentran en la reserva", dijo a EL DEBER, Julio César Cagua comandante de dicha fundación.



Ante esta situación, por medios radiales y redes sociales, se hizo el llamado a más voluntarios para que se trasladen a la zona, 50 kilómetros de Ascensión carretera a Trinidad, para ayudar a combatir el fuego.