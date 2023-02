Asesor denuncia que Luis Fernando Camacho es víctima de una ‘tortura blanca’ en Chonchocoro

“Piensan que el gobernador se va a callar por restringirle las visitas; pero se equivocan pero tenemos que denunciar esta situación. Esta es una tortura blanca porque presionan psicológicamente a un detenido, a un secuestrado, para que termine haciendo lo que ellos quieran ; pero no lo van a lograr. Van a seguir torturándolo, pero no lo van a lograr”, expresó Suárez.

El asesor viajó este jueves a la sede de Gobierno, con la finalidad de ingresar en el penal de Chonchocoro y visitar al gobernador para informarle sobre todos los trabajos que se vienen realizando en la Gobernación cruceña; pero no se lo permitieron, pese a que era un día de visitas.

“Me están restringiendo el derecho de visitar al gobernador, yo sé que al masismo no le gusta que él sea el gobernador cruceño; pero mientras su acción de cumplimiento, que están usando para dar el golpe a Santa Cruz, no se resuelva, él sigue siendo el gobernador, les guste o no les guste. Y tiene el derecho de recibir a los funcionarios públicos de la Gobernación”, sostuvo Suárez.