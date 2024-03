Así fue el primer día del eCommerce Day en Santa Cruz

“Es bueno interactuar, es bueno hacer networking. No nos olvidemos que el comercio electrónico, es comercio entre personas y es posible gracias a las personas, el talento y los equipos” expresó Marcos C. Puerreydon, presidente del eCommerce Institute. En sus palabras de inicio, Puerreydon también añadió que el comercio electrónico vive un ‘Darwinismo Digital’, en donde no va a sobrevivir la empresa y el emprendimiento más capaz, sino el que más se adapte al nuevo consumidor.