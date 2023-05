Así se despidió Camacho de su abogado que falleció tras caer del piso 11 de un edificio

"Con mucho dolor en mi corazón, recibí esta dura noticia. Hoy estamos de luto, y no encuentro palabras para describir todo lo que siento ni la pena que me acongoja", escribió la autoridad cruceña.



Luego continuó: "Se nos fue una persona noble; de principios. Una persona que estuvo en las buenas y en las malas, sobre todo en las tormentas, donde recibí tu mano y apoyo en todo momento. Un gran amigo; leal, sincero y con el alma de un ángel.



Al enterarme de esta terrible noticia, pesa mucho más la impotencia de no poder estar cerca, para acompañarte y despedirnos. Pero ese es parte del precio que hay que pagar en este encarcelamiento injusto. Por eso me quedo las palabras de fortaleza que me expresaste en esta celda; con ellas trataré de buscar resignación y paz en mi corazón y te prometo que seguiremos sin desmayo y sin claudicar en esa lucha en la cual vos también te comprometiste, nuestros sueños se concretarán, nuestro pueblo conquistará su libertad, querido Cris".



Añade: "Dios no hace las cosas sin tener un propósito, solo Él sabe los motivos para llevarte a su lado. Sé con certeza que desde el cielo seguirás velando por todos nosotros.



Te recordaremos como la gran persona que eras, intachable e irradiando felicidad a quienes tuvimos la dicha de conocerte y estar a tu lado.



Estás en mis oraciones. Gracias por tanto… te recordaremos por siempre.

Descansa en paz querido amigo.



Con el aprecio siempre, te mando un abrazo hasta el cielo, vas a volar alto".