Aspirantes a la Alcaldía reprochan 'la sombra' que el Gobierno central le hace a Adriana Salvatierra

Escucha esta nota aquí

Reproches, interrogantes y acusaciones. El reciente debate de los candidatos que pugnan por la Alcaldía cruceña se vio marcado por estas situaciones, en la que también hubo oportunidad para arremeter contra el masismo y la candidata del partido azul, Adriana Salvatierra, que fue cuestionada por sus adversarios en la ronda de preguntas de la cita de este domingo.

El primero en realizar sus consultas fue Roly Aguilera, de Demócratas, quién le reclamó sobre la supuesta confiscación de más 40 mil vacunas. "Vamos a traer más vacunas cuando se pueda coordinar".



Aguilera le dijo que tampoco ha dicho nada sobre las 67 personas que fueron vacunados fuera del esquema.

"Vaya y haga su denuncia. Pida a su Gobernador que haga las gestiones para adquirirlas, porque ya se puede", manifestó Salvatierra. El candidato de Demócratas le afirmó que la Gobernación ya ha hecho su denuncia.



Gary Áñez, candidato de Comunidad Ciudadana, señaló que el partido azul fue parte del gobierno municipal en los últimos 10 años por qué no se realizaron lo que ahora ella promete.



Áñez le consultó si llega a ser alcaldesa estará del lado de Santa Cruz o del MAS, a lo que Adriana le respondió: "por supuesto, estaré del lado de Santa Cruz", durante su intervención, en el programa Uno Decide de Red Uno, escenario donde se desarrolló el debate.



Angélica Sosa, candidata de Santa Cruz Para Todos, le consultó cuál es el precio de la vacuna y que el Gobierno central ha puesto ciertos requisitos para que los municipios puedan adquirirlas.



"Por supuesto que si usted compra una vacuna a un precio diferenciado al que compró el gobierno puede ser investigada".



Finalmente, Jhonny Fernández, candidato dde UCS, le preguntó qué hará con la deuda que tiene el Gobierno central con los ítem de salud. Salvatierra le respondió que se garantizará la salud.



Fernández le dijo que ya no se les puede creer y ADriana sentenció al comentario del líder de UCS: "no tiene por qué ser violento, despectivo o se esta copiando las mañas de José Gary Áñez".