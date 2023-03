Asteria Zambrana: "Estuve en el Plan Tres Mil desde el primer día; pasamos hambre y frío durante el año que vivimos en una carpa"

Si bien ella fue una de las fundadoras del Plan Tres Mil, su nombre no figura como tal en ningún documento oficial, al menos no tiene conocimiento hasta ahora, y tampoco pertenece a ninguna institución que reúne a este grupo. Esta confesión la hizo cuando le preguntamos si su labor ha sido reconocida en algún momento. “Todos los que me conocen saben que estuve acá desde el primer día”, dijo en tono afable.