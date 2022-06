Atracador intentó ingresar a la clínica minutos antes de robar Bs 396 mil; un guardia y una niñera son testigos y pueden identificarlo

Escucha esta nota aquí

El atraco registrado en las afueras de una clínica privada en la capital cruceña, donde delincuentes huyeron con Bs 396 mil, continúa siendo investigado por la Policía. En tanto, el director de este centro, Ernesto Oliva, indicó que hay dos testigos que pueden identificar a uno de los autores del hecho.

El miércoles, antes de que el delincuente vestido con bata médica arrebatara el dinero - destinado al pago de sueldo de los trabajadores-, ya se paseaba por el lugar. Una niñera informó a la Policía que se topó cara a cara con el sujeto cuando este intentaba ingresar a la clínica, pero luego se retiró del lugar.

Además existe otro testigo clave, el guardia de seguridad de la zona, quien vio a uno de los asaltantes antes del hecho. Pensó que eran ladrones de autopartes de vehículos por lo que, por unos minutos, lo siguió pero luego se retiró.

"En la calle Junín donde armaron su estrategia para asaltar, un guardia lo había estado siguiendo porque lo consideró sospechoso, pensó que robaba partes de vehículos, es más, intentó entrar a la clínica y una niñera logró verlo bien, ambos pueden reconocerlo", declaró el director de la clínica en entrevista con Unitel.

Detalló que, por un momento, cuando merodeaba por la calle, el sujeto estaba sin barbijo, es así que, con los testimonios de la niñera y el guardia, además de las imágenes de seguridad, la Policía elabora el identikit correspondiente.

Sin embargo, Oliva señala que no dispone de mayor información sobre las pesquisas y guardará reserva para no entorpecerlas. "Solo sé que ya han avanzado en las investigaciones y me indicaron que es probable que estos días o en una semana se dé con los autores", dijo.

Mientras tanto, la Policía continúa interrogando a testigos y trabajadores de la clínica, pues no se descarta que pueda haber cómplices.

Comentó que el trabajador asaltado, que es adulto mayor, fue asignado para recoger el dinero del Banco Unión por tratarse de una persona que recibe atención preferencial en la entidad financiera. Luego de retirar el dinero, fue transportado en una ambulancia hasta la clínica.

Explicó que utilizan la ambulancia para que, en caso de ser perseguidos por algún delincuente, puedan huir, situación que el miércoles no fue percatada, ya que el asalto ocurrió cuando el funcionario bajó del vehículo.

El delincuente vestido con un mandil blanco, con arma en mano, le arrebató el dinero y huyó en una motocicleta manejada por su cómplice. Algunos transeúntes, alertados por lo ocurrido, no pudieron interceptarlos en su escape.





Lea también Santa Cruz Disfrazado de médico roba Bs 396.000 en una clínica y sospechan de un“pitazo” Pasado el mediodía de ayer, en las puertas de la clínica Nuclear, el chofer de la ambulancia fue encañonado con arma por un sujeto vestido de médico. Le arrebató el maletín con la remesa de los salarios. Policía ve que hubo una gran planificación

​