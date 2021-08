Atracadores buscaban robarle más de Bs 128 mil al transportista asesinado; solo le arrebataron Bs 29 mil

Escucha esta nota aquí

En las últimas horas han surgido nuevos datos sobre el asesinato del transportista Ismael Olarte crespo (47), que a la Policía les ha servido para avanzar con las investigaciones en busca de los atracadores. Ahora, los agentes policiales saben que los delincuentes intentaban robarle Bs. 128.700 a la víctima y no los Bs 29.000 que lograron quitarle en la calle Libertad.

A las 10:55 de ayer, una cámara de seguridad filmó el momento cuando dos sujetos en moto interceptan a Ismael. Uno de los antisociales se bajó, le quitó la mochila y le disparó en tres ocasiones porque la víctima se resistió al robo. Seguidamente el delincuente aborda la motocicleta y se da a la fuga con su cómplice circulando a contramano.

Tras ser herido, el transportista cayó al suelo y murió desangrado. Según las indagaciones de los agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), los atracadores siguieron a la víctima desde un banco del centro de la ciudad, de donde retiró Bs 29.000, los cuales fueron robados.

Sin embargo, el día de su muerte, Ismael se dirigió a la entidad financiera a cobrar un cheque de Bs 128.700 que el miércoles le entregó la empresa agrícola para la cual trabajaba. La Policía no ha confirmado aún que pasó con el resto del dinero, pero al parecer había sido depositado en una cuenta bancaria.

“El jueves en la mañana (una hora antes del atraco) me llamó para confirmar el cheque, porque desde el banco no lo hacían efectivo. Entonces le di un número para que llame y haga la confirmación, fue así que cobró todo el dinero. No sé de dónde sacaron que él (Ismael) había retirado solo Bs 29 mil, pero de repente el resto del dinero lo depositó a una cuenta”, detalló Juan Pablo Giménez, contador de la empresa agrícola, a los medios de prensa.

Giménez dijo que la familia de la víctima conocía desde el miércoles por la tarde sobre la cantidad del cheque que pagaron por el servicio de transporte de granos que realizó Ismael, a quien describió como una persona “responsable y honesta”, que se desempeñaba como encargada de transporte en la empresa.

Es así que ahora los agentes de la Felcc están investigando al entorno familiar, para saber si hubo alguien que develó que Olarte iba a retirar una fuerte suma de dinero. Además, los efectivos están realizando el desdoblamiento de las imágenes de las cámaras de seguridad, para identificar a los asesinos.

​