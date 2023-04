Atracadores en el Mirador fotografiaban a sus víctimas para asegurarse que no los denuncien y amenazaban a sus familias

Comentó que el día del asalto, los dos delincuentes vestían trajes camuflados, uno de ellos tenía el rostro cubierto y portaba armas de fuego. "Me tumbaron al suelo, me pateaban, me decían de todo; yo no podía hacer nada por miedo. Era la primera vez que subíamos al Mirador, nunca pensé que nos pase eso", señala la víctima.