Audiencia de Angélica Sosa se suspende hasta el 6 de febrero

Se suspende juicio de Angélica Sosa hasta el martes 6 de febrero, a las 8:50, de acuerdo con la fiscal Yolanda Aguilera. No acudieron las otras partes ni el único detenido, Guillermo Parada Vaca. El tribunal instaló la audiencia en presencia de fiscales, Sosa y su defensa. Se verificó la asistencia y se determinó que el juicio no podía arrancar sin la presencia de las otras partes.

Al exalcalde Percy Fernández Áñez no se lo acusa de ningún delito, pero sí se le exige presentarse con su abogado defensor en la audiencia.

Por no presentarse al juicio, este miércoles, fueron declarados rebeldes ante la ley: Javier Carrasco, Antonio Parada Vaca, Julio César Herbas y Mery Balcázar Arce. Por su parte, Antonio Parada Vaca se encuentra con un proceso de extradición en Brasil, pero no fue notificado por edicto.

En tanto que, Guillermo Parada Vaca, el único detenido, no fue trasladado de Palmasola al juzgado. Dado que no es su responsabilidad, no fue declarado rebelde.