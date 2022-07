Audiencia de sentencia por violación a menor fue suspendida seis veces

Tiene 12 años, es huérfana de madre, vivía en la casa de su abuela junto a su padre y otros familiares. Según la menor, ahí fue violada por su tío político E.S.P., y también por el hijo de este, E.S.A., desde que tenía ocho años.



Claudia Ribera, la trabajadora social del Programa Avisa, que hace seguimiento al caso, lamentó que la audiencia de sentencia se hubiera suspendido seis veces, y aseguró que en los años que lleva en esta labor, jamás había visto una situación similar.



Dijo que las suspensiones fueron por diversas causas, o por la ausencia del abogado de la Defensoría de la Niñez, o del abogado del acusado, o porque al juez se le cruzan las audiencias.



“Si se trata de una menor, y con agravante, porque la niña viene siendo abusada desde los ocho años. Todo esto es muy raro”, afirmó.



Otra cosa que llama la atención de la trabajadora social es que la adolescente acusó a dos personas, el tío político, y su hijo de 14 años; sin embargo, el menor ha sido excluido por completo del caso.



Ribera, además, explicó que la adolescente violada se encuentra en riesgo social, ya que muestra comportamiento sexualizado, y también da señales de rebeldía, al extremo de que por dos días no apareció en casa de su tía materna, denunciante y con la tutela provisional, argumentando que estaba con amigas.



“Estas suspensiones están causando muchos problemas, todas las partes están desgastadas, y el futuro de una menor en suspenso”, lamentó, y además alertó con que la detención preventiva por 180 días en Palmasola ya está por finalizar. “El abusador podrá pedir la cesación a la detención preventiva”, advirtió.



Aguardan sentencia



El caso de la menor se encuentra en el Tribunal Séptimo de Sentencia, con el juez presidente Freddy Coronel. La fiscal es Matilde Vaca Chávez.



La resolución de aprehensión de la Fiscalía hace una reseña y fundamentación de los hechos. Indica que se tienen elementos suficientes para considerar que el sindicado probablemente es autor y partícipe del delito referido.



En lo emocional, con base en el informe sicológico, se reconoce que la menor sufre de ansiedad, timidez, presión, estrés, ambivalencia, angustia, tristeza, etc.



El padre de la adolescente, dentro del mismo expediente, denunció que su hermana L.A.C., la esposa del acusado, le impide el ingreso a su hogar desde que ingresó a Palmasola.



Cifras que alarman



Adriana Pedraza, secretaria de Desarrollo Humano de la Alcaldía, a cargo de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, explicó que desde 2019 hasta hoy las estadísticas de abuso a menores han aumentado, en especial en 2020.



Dentro de la Dirección de Asuntos Generacionales, en la Unidad de Víctimas Especiales, el porcentaje más alto de agresiones, con 38%, tiene que ver con violencia familiar o doméstica; mientras que el segundo lugar lo ocupa el abuso sexual, con 28%; y el tercero, con 13%, se relaciona con violaciones. Sumados el segundo y tercero, superan a la violencia doméstica.



Del total de casos manejados por la Defensoría, se evidencia que las mujeres son las más agredidas, acaparando el 66,43% de la torta. En cuanto al rango por edad, los adolescentes entre 12 y 17 años son los más atacados, la incidencia llega al 63%, seguidos de los niños de 5 a 12 años, con 27% de los casos.



En la actualidad, los equipos multidisciplinarios de la Defensoría, presentes en 14 distritos de la ciudad, atienden 25 casos al día.



De acuerdo a Pedraza, esta labor demanda al menos 60 acciones, entre elaboración de memoriales, análisis sicológicos por requerimiento fiscal, apersonamientos, elaboración de informes, etc.



Según la secretaria municipal de Desarrollo Humano, la zona con más reportes de abuso sexual a menores y también por razón de género se ubica en La Pampa de la Isla. Precisamente en esta ciudadela, la trabajadora social de Avisa denunció que una fiscal la rechazó un caso de violación, situación que fue objetada por el abogado de la Defensoría. Aguardan el fallo.