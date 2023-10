Aumentan a 76.600 las hectáreas afectadas por los incendios forestales en Santa Cruz

Yovenka Rosado, directora de Recursos Naturales (Direna), dependiente de la Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la Gobernación, dijo: “Estamos en el mes más crítico de incendios forestales, es importante que nos ayuden a prevenir los incendios teniendo una conducta adecuada, no realizando ningún tipo de quema, ya que las condiciones climáticas no serán favorables. Si bien el día de hoy hemos tenido un pequeño descenso de las temperaturas, no vamos a tener lluvias de consideración más adelante y los pronósticos nos indican que en los siguientes días vamos a tener ascenso en las temperaturas”.



Este miércoles, el Sistema de Alerta Temprana de Incendios Forestales (Satif) registró solo un incendio activo, que se encuentra en la concesión forestal Oquiriquia, en el municipio de Concepción, donde los bomberos de Direna están trabajando desde hace 30 días.