Autoridades aseguran que la cuarentena dinámica ralentizó el ascenso de casos de Covid

Las autoridades en salud informaron que las disposiciones con las nuevas medidas de restricción y cuarentena rígida los domingos, han surtido efectos, logrando contener el ascenso brusco de casos positivos que se tenía previsto en el departamento.

De acuerdo a datos del Servicio Departamental de Salud (Sedes), durante la semana del 9 al 15 de mayo se registraron 4.698 casos, la siguiente (del 16 al 26) los contagios subieron a 5.880 y se preveía que esta última (del 23 al 29) aumente a más de 7 mil; sin embargo, se cree que debido a las acciones asumidas, la semana epidemiológica cerró con aproximadamente 5.800 casos, una cifra similar a la de los últimos siete días.

“Esto nos demuestra que las acciones tomadas por el COED fueron las correctas y que aunque todavía no se ha controlado, ni ha descendido la curva de contagios se logró que la subida no sea significativa. También la población ha tomado conciencia y ha comprendido que lo que se busca es no llegar a una catástrofe”, expresó el secretario de Salud de la Gobernación, Fernando Pacheco.

Asimismo, dijo que en dos semanas más se podrá conocer con más certeza, si se ha logrado controlar o descender la curva de la pandemia con la cuarentena dinámica.

La mayoría de la población acató las restricciones

En un informe sobre la evaluación de la jornada, el secretario de Seguridad Ciudadana, Rubén Suárez, calificó de aceptable y positivo el comportamiento de la ciudadanía durante este domingo, al cumplir con las medidas de prevención que se han tomado, aunque lamentó que en algunas zonas todavía hay grupos minoritarios que no quieren acatar las medidas.

“Felicitamos a la población que ha acatado las medidas y ha comprendido que son importantes para resguardar la salud y la vida de las familias”, manifestó Suárez.

Por su parte, el coronel de la Unidad de Tránsito, Juan Carlos Corrales, indicó que salvo el accidente de una persona que perdió el control de su motocicleta al encontrarse bajo influencia alcohólica; el resto de la circulación fue estricta con personal médico, vehículos oficiales y personas que justificaron la compra de medicamentos.