Autoridades de salud se reunirán en Montero para definir situación de su hospital de tercer nivel

Representantes del Ministerio de Salud, de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem) y de la secretaría de Salud de la Gobernación cruceña se reunirán este miércoles 9, a las 11:00 en el Concejo de Montero para determinar los pasos a seguir en relación con la reapertura del hospital de tercer nivel Óscar Urenda.

El nosocomio funcionó entre junio de 2020 y agosto de 2021, y desde entonces ha permanecido cerrado. En ese tiempo atendió a pacientes Covid -19.

Para Maico Moreno, exsubgobernador de la provincia Obispo Santistevan, la reapertura del hospital es lejana y no ve una solución en el corto plazo. Recuerda que el hospital cerró porque la empresa constructora pidió 20 días para terminar la obra, la que fue entregada al Ministerio de Salud en octubre de 2021. Moreno indica que el hospital debería estar funcionando con varios servicios, incluido el de Covid-19.

Lamentó que durante la cuarta ola no hubiera podido atender a los pacientes de Montero y de las provincias del Norte Integrado. Según sus datos, al menos 60 personas fallecieron a causa del coronavirus en esta ola y, Moreno estima, que varios lo hicieron porque no consiguieron la atención adecuada, ya que el segundo nivel no abastecía, no había a dónde referir a esos pacientes y no todos podían costear clínicas privadas.

Entre tanto, el exsecretario de la Gobernación, Vladimir Peña, junto al exdiputado Tomás Monasterio y la abogada Nadia Beller, presentaron una solicitud a la Asamblea Departamental para abrir proceso de fiscalización que establezca responsabilidades por el “cierre arbitrario del hospital Óscar Urenda”, que solicitan se trate con urgencia y en audiencia pública.

De acuerdo con el documento: “el Ministerio de Salud y la Gobernación de Santa Cruz han privado arbitrariamente a los ciudadanos de la atención en el Óscar Urenda y (…) existe una actitud negligente en la puesta en marcha (total) del hospital”.

Tanto Peña como Moreno lamentan que la Gobernación no hubiera presupuestado el funcionamiento de ese centro de salud. Moreno además, hace notar que nadie ha mencionado ni los insumos ni los medicamentos; indica que solo se ha hablado de los ítems de bata blanca (personal de salud) y de bata gris (administrativos).

A su juicio pasarán algunos meses hasta que puedan crearse los ítems necesarios para el personal de hospital, lo que implicará modificaciones presupuestarias para la Gobernación, por lo que sus esperanzas de que el hospital funcione, para una eventual quinta ola del Covid-19, son nulas.

El documento presentado por los abogados Peña, Monaterio y Beller, recuerdan que existe una sentencia constitucional (la 08/2021-S4) que instruye la reapertura del Hospital de Montero, que ha sido incumplida.

Existe en curso una denuncia por incumplimiento cuya sentencia está pendiente, debido a vacaciones en la sala en la que se encuentra el caso. Sin embargo, en la respuesta presentada por la Gobernación, se indica que la sentencia se ha cumplido y que, en la actualidad no existe saturación del sistema de salud.

El 6 de enero de este año el Ministro de Salud se comprometió a gestionar la reapertura de ese nosocomio en el menor tiempo posible. Dos días antes, según consta en un boletín institucional: “El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud y Deportes presentó este lunes a 62 profesionales en salud para la reapertura del Hospital de 3er nivel Óscar Urenda en Montero, además habilitó 12 unidades de Terapia Intensiva y 32 camas de internación Covid-19”. En esa fecha anunciaba que el hospital se pondría en marcha en las siguientes semanas.