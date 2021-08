Autoridades del MAS sufrieron el robo de sus celulares y billeteras durante un acto en Warnes

Escucha esta nota aquí

Durante un multitudinario acto en Warnes (Santa Cruz), autoridades del MAS sufrieron el robo de sus celulares y billeteras. Se denunció que gendarmes retuvieron a algunas mujeres y las obligaron a desvestirse para revisarlas.

El alcalde de ese municipio norteño, Carlos Montaño, confirmó lo sucedido, lamentando los excesos que pudieron haber cometido algunos funcionarios. Contó que incluso el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, sufrió la pérdida de alguno de sus objetos de valor.

“Se perdieron muchos celulares, incluso el mío, creo que se perdieron seis celulares, billeteras también se perdieron, pero esto es así, lamentablemente, cuando hay mucha gente no sabemos quién saca, quién no saca, pero me llamaron, me llegaron mensajes, pidiendo que haga control con los gendarmes, con los guardias. Incluso de Andrónico, de su guardaespaldas igual se ha perdido su billetera y su teléfono”, refirió la autoridad warneña.

El sábado se inauguró un coliseo en esa localidad, con una masiva concentración, hecho que fue aprovechado por los ladrones para sustraer celulares y billeteras, incluso de las autoridades invitadas, según contó el alcalde.

Sin embargo, lamentó el proceder de los guardias, señalando que se sancionarán los excesos que pudieron registrarse. “Todo lo del sábado fue un éxito, pero siempre hay cosas que entre tanta gente se salen de control. Recién me entero porque perdí mi teléfono (…) No se va a permitir malos tratos de los funcionarios”, recalcó.

Una de las afectadas contó cómo fue requisada en el intento de encontrar los celulares robados. “Ese día nosotros fuimos, ni siquiera nos acercamos a usted, estábamos arriba, cuando ya ustedes pasaron, salí a comprar refresco y una guardia de seguridad me hizo a un lado, hizo cerrar la puerta y revisó mi cartera, nos metieron a un cuarto junto a mi vecina, me hicieron bajar el pantalón, subir la blusa y no encontraron nada”, reclamó al alcalde Montaño.