Autoridades mantienen en suspenso a comparseros por el Carnaval 2022

El visto bueno del Carnaval tendrá que esperar hasta el 3 de febrero, según el alcalde de la ciudad, Jhonny Fernández. La autoridad indicó la noche de este lunes que se reunirá esta semana (jueves) con los representantes de los municipios de la región metropolitana para definir si se realiza o no la 'fiesta grande de los cruceños' este 2022.

“El jueves vamos a analizar el tema del Carnaval y las actividades de los municipios (de la región metropolitana) para analizar cuáles son las medidas que se van a tomar respecto a las actividades que están programadas”, afirmó Fernández.

En la próxima cita también se definirá algunos ajustes para implementar en el sector educativo, cuyas clases regulares comenzarán este 1 de febrero en todo el país. En Santa Cruz de la Sierra las labores serán a distancia en una primera etapa.

En la Asociación Cruceña de Comparsas Carnavaleras (ACCC) esperan optimistas la luz verde de las autoridades al proyecto presentado la semana pasada, tanto al municipio como a la Gobernación.

“Sería irresponsable decir que se va a realizar o que no habrá Carnaval. La última palabra la tienen las autoridades, pero presentamos un proyecto muy detallado en el que la persona que no esté vacunada, no podrá ingresar al Cambódromo ni como espectador”, afirmó a EL DEBER, Fernando Guzmán, secretario general de la ACCC.

Por su parte, Rafael López, presidente de Los Picarazos, camparsa coronadora, dijo que están esperando con buen ánimo que las autoridades aprueben la realización de una de las fiestas más esperadas por los cruceños.

“Tenemos fe que habrá Carnaval porque ayuda a la reactivación económica. Si hubo feria (Expocruz) que son 10 días y con más casos de Covid-19, no veo por qué no se realice el Carnaval que solo son tres días”, afirmó López.

El informe de la curva epidemiológica en estas últimas tres semanas será determinante para que las autoridades aprueben la realización del Carnaval después de dos años.

Roberto Vargas, secretario municipal de Salud, destacó la desescalada de los casos infecciosos en todo el país y en particular en el municipio de Santa Cruz de la Sierra.

“El mes de enero hemos cerrado con 69.353 casos positivos (en la ciudad). Todas las medidas están dando sus resultados. Estamos muy por debajo de lo esperado y vamos en un descenso marcado”, subrayó la autoridad.

Por ahora el Carnaval 2022 está en suspenso, pese a los buenos datos epidemiológicos con el descenso de positividad. La última palabra se la conocerá el jueves 3 de febrero.

