Autoridades nacionales no son bienvenidas en la efeméride cruceña; la Gobernación no las invitará

La Gobernación no invitará a las autoridades nacionales a los actos protocolares del 24 de septiembre. Así lo hizo conocer el gobernador Luis Fernando Camacho durante la reunión del Comité Interinstitucional Impulsor del Censo, la tarde de este lunes y su decisión fue aplaudida por los presentes.

“La primera oportunidad, los invitamos para mostrar que somos democráticos. Nos mostraron violencia; hubo juicios al Dr. Rómulo Calvo, a senadores, a diputados, a mí, a todos. Y finalmente, lo que hicieron fue decime que, porque yo no lo dejé hablar al vicepresidente, había hecho un acto de discriminación. Entonces ahora, para eliminar eso: que no vengan”, manifestó Camacho durante se alocución.

“Y vamos a mantener esa medida hasta que el Gobierno nos respete a Santa Cruz y respete la lucha cruceña y (no) solo venga a querer imponer una bandera (wiphala) que no nos representa como cruceños”, concluyó.

Al término de la reunión, el gobernador cruceño argumentó su decisión: “Es el cumpleaños de Santa Cruz, queremos pasar un cumpleaños con gente que nos quiere, que ame el desarrollo de este pueblo; queremos pasarlo en armonía; que no vengan a patearnos, a incendiarnos; que no vengan a traernos incendios, problemas y una serie de conflictos. Trae violencia el Movimiento Al Socialismo, por eso es que no los vamos a invitar”.