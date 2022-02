Avasalladores se aprovechan del problema de límites entre Cotoca y Santa Cruz de la Sierra y generan problemas

Escucha esta nota aquí

Desde hace 15 años aproximadamente, la franja sobre la que no se ponen de acuerdo los municipios de Santa Cruz de la Sierra y Cotoca ha generado una serie de problemas a las personas que adquirieron terrenos ahí, ya que en muchos casos, los lotes fueron vendidos varias veces.



De acuerdo a funcionarios de las alcaldías de Cotoca y de Santa Cruz de la Sierra, el conflicto por la frontera no debería afectar el derecho propietario, pero la realidad es que los desalojos, los enfrentamientos y la violencia son el pan de cada día en la zona, a la que la Policía llama "zona roja de avasallamientos".



Por el momento, la documentación se encuentra entre el Viceministerio de Autonomías y la Comisión de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y solamente cuando se apruebe y se convierta en ley nacional, Cotoca podrá aspirar a la aprobación de su mancha urbana, por ahora en suspenso.



Uno de los problemas de larga data es el que se generó entre el barrio Santa Lucía, registrado en Santa Cruz de la Sierra, originalmente propiedad de Líder Muñoz, y la urbanización Bella Brisa, propiedad de Franklin Lijerón Paz, aprobada en Cotoca. Existe una orden para desalojar a los habitantes de Santa Lucía desde 2013 que no se ha hecho efectiva hasta la fecha.



Los vecinos de Santa Lucía aseguraron que los terrenos de Franklin Lijerón le fueron pasados por Negro Gil, con antecedentes de avasallamiento. Sin embargo, el abogado de Lijerón, Adalberto Montero, presentó los papeles originales y copias, arguyendo que según testimonio, fueron adquiridos del Banco Bisa a través de un proceso de remate.

"La adjudicación fue registrada conforme a jurisdicción y tradición en Cotoca, se inscribió en Derechos Reales, y se realizó el trámite administrativo para urbanización en Cotoca, haciéndose la concesión de áreas verdes. Pero personas inescrupulosas, acostumbradas al tráfico de tierras, avasallaron parte de los terrenos, y pese a los juicios ganados, no tienen la intención de salir", dijo, y enfatizó en que es imposible que los terrenos que pasen por un banco tengan origen dudoso.



Según Montero, ya hizo el intento de desalojar tres veces, pero no ha sido posible por agresiones y temor de los maquinistas y de la oficial de diligencias, debido a la violencia que se genera cada vez. Según él, se logró culminar uno de los desapoderamientos, pero en plena custodia posterior, los policías a cargo fueron expulsados nuevamente.



Joaquín Rojas, en representación de los vecinos de Santa Lucía, aseguró que ponen en Cotoca una UV que está en Santa Cruz de la Sierra y que con eso puede accederse a un crédito. "Son las mismas personas las que crean empresas, dejan 'morir' el crédito para que el banco lo remate, y después compran esos terrenos. Los mismos que se dejan embargar ponen a 'palos blancos' y después compran los terrenos. Esto se hizo en la gestión anterior en complicidad con Desiré Bravo. La Alcaldía sabe de esto", aseguró Rojas.



Montero desafió a los habitantes de Santa Lucía que muestren sus papeles inscritos en Derechos Reales. Explicó que cuando Lijerón hizo delimitar los lotes y abrir calles, empezaron a llegar y asentarse los avasalladores, que son como 30 familias, algunas de las cuales se han agarrado hasta diez terrenos, según denunció.

​El concejal Juan Carlos Medrano, de la comisión a cargo del tema de parte del Municipio cruceño, dijo que la tuición sobre el tema de límites la tiene la Gobernación, que hay una parte de la franja que ya está en trámite de delimitación, pero hay otra parte que se ha opuesto.

"Cuando hay oposición se llama a un referéndum. Entonces también está en trámite el tema del referéndum, el asunto está en que el municipio que primero obtuvo los papeles en el lugar fue Santa Cruz de la Sierra", enfatizó.



Medrano dijo que Cotoca está creando papeles nuevos sobre los que ya tienen papeles en el municipio de Santa Cruz de la Sierra.



Sobre los problemas privados sobre la propiedad, dijo que el derecho propietario más antiguo que se registre es el que se va a sobreponer, y que eso solo lo determinará el juez.



Gabriel Montalvo, director de Gestión Urbana de Santa Cruz de la Sierra, dijo que el tema de doble derecho propietario que está inscrito en Cotoca y también en Santa Cruz de la Sierra es delicado, y que por eso se necesita llegar a un acuerdo de buenos vecinos entre ambos municipios. Reconoció que ya ha escuchado sobre la venta de terrenos municipales en la zona, pero aseguró que desconoce el tema.



Hasta el momento, la Alcaldía cruceña ha presentado objeciones al proceso de homologación que se encuentra entre el Viceministerio de Autonomías y la comisión de la Asamblea Legislativa.



Raúl Alvis, alcalde de Cotoca, dijo que sabe del tema porque estuvo en la presidencia del anterior Concejo Municipal. Indicó que muchas personas creen que si están en la jurisdicción de Santa Cruz de la Sierra obtendrán su título, y que lo mismo pasa con otros, que piensan que estando en Cotoca tendrán su documentación, "y no es así, el tema de límites es un proceso para ver dónde estás vos y dónde yo, solo eso, no significa que Cotoca legalizará los papeles de uno sobre los de otro", aclaró.



Alvis lamentó que existan muchos problemas de sobreposición del derecho propietario, que únicamente deben ser dirimidos por un juez, no por las alcaldías. "Y para que el juez les dé el derecho propietario tienen que presentar sus treintañales, sus minutas, toda su documentación", dijo.



El alcalde de Cotoca reconoció que hay demasiados intereses y que hay que ser muy cuidadosos. "Hay un problema de loteamientos de muchos años, de 15 años, hay lotes que tienen hasta cuatro dueños, porque se hicieron varias transferencias. Del mismo predio, muchos sacaban papeles en Cotoca y otros en Santa Cruz de la Sierra, con diferente documentación, es algo que se ha dado hace años, por eso hay problemas hoy", reconoció.



Según él, desde que está como alcalde ha suspendido los procesos de adjudicaciones por la cantidad de problemas y conflictos, mientras no se homologue la mancha urbana de Cotoca, que ahora está en proceso.



"Antes de que definamos el tema límites, para nosotros nuestra jurisdicción era hasta el puente -bajando-, porque hasta ahí tenemos jurisprudencia. Es más, hay urbanizaciones aprobadas en Cotoca en 2002, 2003, como la Urbanización Santa Bárbara, hay un historial de que ese territorio era de Cotoca anteriormente", apuntó.

