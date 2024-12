Avasalladores toman predios en Santa Rita y sacan con violencia a contingente policial; Aguilera anticipa operativo

Y es que al llamado de los propietarios, un contingente de 300 efectivos policiales llegó la jornada del viernes hasta los predios de Santa Rita que consta más de 6.000 hectáreas, toda vez que en varias partes de la propiedad los 200 avasalladores instalaron alrededor de 60 chozas y perjudicaban la tierra cultivada desde hace tres meses, aproximadamente. El operativo de desalojo realizado ayer se ejecutó sin el uso de la fuerza, pero esta mañana la respuesta de los vándalos fue diferente.



Ante el desalojo, el viceministro de Régimen Interior y Policía, general Jhonny Aguilera, manifestó que no se tolerarán estos actos delictivos que responden a organizaciones criminales que lo que “hacen es lotear, parcelar terrenos para lucrar y perjudicar no solo a la sociedad, sino a la producción de alimentos”.



“Vamos a realizar un monitoreo inmediato, estamos coordinando acciones con la Fuerza Aérea, no vamos a tolerar este tipo de acciones y corresponde que efectuemos investigaciones de carácter penal y juzguemos a estas personas, no se trata de gente en busca de terrenos, sino de organizaciones criminales”, afirmó Aguilera.



Señaló que los avasalladores, al momento de tomar nuevamente los predios, estaban en posesión armas de fuego, como escopetas para generar temor, por ello, dijo que harán todas las acciones para devolver el estado de derecho, según instrucción emanada del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo.



Al respecto, el abogado especialista en temas agrarios, Álvaro Latorre, manifestó a este medio que se trata de interculturales perteneciente a San Julián y que están afiliados a dicho municipio, más no a Guarayos.