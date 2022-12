Avasallamiento detona la violencia y apuntan a autoridades involucradas

“El ministro de Gobierno dijo que está todo controlado, pero aquí tengo un cerco en mi reja, que no me deja salir ni entrar. Hay un cordón policial, impide que los medios, entren. Vino un canal con su unidad móvil y pudimos hablar”, explicó anoche Sun Chel Kim.

El coronel Jorge Espejos, de la unidad policial de Los Lotes, reconoció que tienen conocimiento del avasallamiento y de enfrentamientos anteriores, pero dijo que no intervienen porque no tienen una orden judicial, “y mientras el poder judicial no se pronuncie, no podemos intervenir. La Gobernación debe presentar documentación”, dijo a EL DEBER.