Avasallamientos: detenida dice que pagó Bs 3.000 por un lote que le ofrecieron en el predio Kim

Surgen revelaciones. Tras la decisión de la jueza cautelar Éricka Barrancos de enviar a Palmasola por 120 días a 13 personas acusadas de delitos ambientales, por el avasallamiento del centro turístico de la familia Kim, se conoció que una de las detenidas pagó para obtener un lote en la zona.



Al término de la audiencia, los detenidos fueron sacados del juzgado para ser embarcados en vehículos rumbo a Palmasola. En ese instante los familiares lanzaron consignas pidiendo libertad en medio de lágrimas.



Entre los 13 detenidos figura María Luz Gutiérrez Escóbar, que decidió hablar cuando la jueza le dio la palabra. Dijo que fue engañada, que le prometieron lotes a facilidades y que, como estaba necesitada, entregó dinero a uno de los cabecillas del avasallamiento, quien le aseguró que todo era legal y que le darían documentación.



Cuando la imputada salía del juzgado, escoltada por policías, su hermana Elena Gutiérrez Escóbar lloraba al verla presa y enmanillada rumbo a la cárcel.



“Mi hermana ahora está presa, es viuda tiene dos niños y ahora qué vamos hacer”, decía. Reveló que su hermana María Luz Gutiérrez, conoció a Ponciano Quispe Rodríguez (uno de los acusados de ser cabecilla de los avasalladores) cuando ella estaba vendiendo refresco. Le dijeron que había lotes a la venta en ese lugar de la familia Kim, con todo legal y que debía pagar Bs 3.000.



“A Ponciano Quispe lo conocemos es el cabecilla y estaba junto a otros. Ayúdenos por favor a ellos los están escondiendo y protegiendo, nadie los detiene y son los cabecillas”, dijo entre lágrimas.



Ponciano Quispe Rodríguez, denunciado por la hermana de la imputada María Luz Gutiérrez Escóbar, es uno de los identificados como cabecilla, que ya había sido mencionado en un informe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) el 5 de diciembre.



En el documento, la Felcc de La Guardia pide a la Fiscalía que libre apremio contra Ponciano Quispe Rodríguez y Juan José Alegría Tinta, José Luis Zuñiga Velásquez, Ramiro Fernández Zenteno, Goni Gonzalo Gutierrez, Rafael Quisbert, Dam Veizaga, Ciro Roca Vaca, Wálter Villarroel, Darwin Sarmiento, Marcelino Chicahua, Pablo Raldes y Erwin Vargas. Según la Felcc, son los autores intelectuales y materiales de la toma violenta de los predios y fueron reconocidos por personas ultrajadas en el avasallamiento, según se menciona en el informe.



El abogado Diego Coímbra, que defiende a la familia Kim, afirmó que Ponciano Quispe Rodríguez es el dirigente de una cooperativa de micros, que tiene unidades que pasan por las calles que abrieron en los predios del centro de turismo.



Coímbra dijo que desde el 5 de este mes ya la Felcc entregó la lista de todos los cabecillas a la Fiscalía para que se emita apremio, pero que no hubo respuesta. “Ahora de nuevo pediremos a la Fiscalía el apremio contra todos los cabecillas por el atentado a la vida de la familia Kim, de sus trabajadores y otros”, dijo.



Presos por delitos ambientale



La Fiscalía a través del fiscal Richard Almanza, imputó a 13 personas por delitos ambientales de destrucción de bienes del Estado y riqueza natural, incendio y asociación delictuosa.



Al final de la audiencia, la jueza Ericka Barrancos, ordenó detención en Palmasola por 120 días para María Luz Gutiérrez Escóbar, José Medina Vargas, Víctor Chicchi Ocsa, Crisanto Zabala Vásquez, Ricardo Llanos Cárdenas, Víctor Mostacedo Sánchez, Martín Marquez Cupari, Jesús Godoy Escóbar, Jorge Bengolea Checa, Daniel Zegarra García, Osman Alejandro Poma Quispe, Richard Jiménez Sosa y Marcelo Vargas Bejarano.



La concejal Lola Terrazas, aseguró que con este fallo se sentó precedente contra todo aquel que se atreva a vulnerar la ley, causando daño a los recursos naturales y violencia a las víctimas.



De su parte, Sun Chel Kim que participó de la audiencia, dijo que después del desalojo hay policías que están custodiando el centro turístico, pero que se mantiene el temor. Mientras hablaba con la prensa era asediado afuera del juzgado por familiares de los detenidos. Dijo que, “así como ahora me acosan, me gritan, así toda nuestra familia sufrimos durante más de 50 días. Por eso temo que despuéss siga lo mismo, pedimos garantías a las autoridades para vivir en paz”, dijo, Sun Chel Kim.