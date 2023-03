Avioneta que cayó en Las Brechas tenía matrícula de una incautada en La Cruceña

La avioneta que se precipitó a tierra en una propiedad privada por Las Brechas a 20 kilómetros de nuestra capital, tenía pintada la matrícula CP-2523 que le corresponde a otra nave que forma parte de las 66 incautadas en un megaoperativo en el aeródromo La Cruceña en la jurisdicción de Cotoca.



El informe fue confirmado por el fiscal departamental, Róger Mariaca, al señalar que existen indicios probables de que la nave que cayó en Las Brechas tenga vínculos con el narcotráfico.



Roger Mariaca, hizo notar contradicciones sobre la avioneta porque tras caer en tierra, el piloto salió ileso y se dio modos para escapar sin conocerse de su paradero hasta la fecha.



Asimismo, tenía un adhesivo encima con la matrícula brasileña PS-710. Este adhesivo estaba colocado sobrepuesto encima de la matrícula CP-2523.



Agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotrafico (Felcn), acudieron para iniciar las investigaciones. Los policías detectaron que el aparato solo tenía los asientos del piloto, los demás habían sido retiraros, por lo que hay fundadas sospechas que era usada por redes del narcotráfico para el transporte de cargamentos de cocaína.



Sin embargo, no se encontró cocaína en el interior, solo algunos objetos que utilizaban el piloto pro que no son de gran importancia para aportar a las investigaciones.



El fiscal Mariaca manifestó que lo grave del caso es que la avioneta CP-2523, existe físicamente. Esta precintada en el hangar ocho del aeródromo La Cruceña, dentro de una investigación. Esta nave fue incautada en un grupo de 66 durante un megaoperativo practicado en marzo de 2022.



La Fiscalía de Sustancias Controladas ya inició las pesquisas a través del fiscal Vinicius Castillo. Tiene conocimiento que la matrícula CP-2523 fue dada de baja o caducó la gestión 2016. Esta situación fue certificada en un último comunicado por la Dirección General de Aeronáutica Civil DGAC.



Sin embargo, el fiscal Vinicius Castillo, emitió requerimientos para Naabol, la DGAC y otras entidades encargadas del tráfico aéreo para que informes en torno a la avioneta que sufrió el percance.



Asimismo, la Fiscalía, ordenó que se practique un aspirado al aparato para conocer con certeza de su posible utilización en transporte de sustancias controladas.



Pesquisas de la felcn



La misma situación de la avioneta CP-2523, cuyo registro fue utilizado para clonar la nave que cayó por Las Brechas ya se dio en marzo del pasado año.



De acuerdo con las investigaciones de la Felcn en marzo del 2022, la avioneta CP-2038 cayó en una pista clandestina del Paraguay cargada con 265 kilos de cocaína pura procedente de Bolivia. La matrícula también fue sobrepuesta porque en realidad correspondía a una de las incautadas en el aeródromo La Cruceña por Cotoca.



Para desarrollar las investigaciones la nave que se estrelló en una propiedad privada el sábado por la zona de Las Brechas y que quedó deteriorada en su parte delantera fue trasladada al hangar 51 del Servicio Aéreo Policial del aeropuerto de El Trompillo.



La Felcn desarrolla pesquisas en la capital y zonas rurales, así como en retenes fronterizos en procura de ubicar al piloto que estaba al mando de la avioneta que cayó por Las Brechas.



Los últimos informes señalan que el hombre no sufrió herida alguna, pues el aparato tampoco se incendió como suele ocurrir en otros accidentes aéreos.



Habitantes del lugar que vieron cuando la nave se precipitó, lograron observar al piloto cuando salía para luego internarse al monte. El sujeto tuvo el tiempo necesario para huir de la zona porque los agentes de la Felcn llegaron poco después hasta el lugar.



La Felcn, realiza intercambio de información con sus pares de la Secretaría Nacional Antidrogas Senad del Paraguay, así como de la Argentina y Brasil para encontrar información que puedan conducir a la captura del piloto que escapó del lugar tras el percance.