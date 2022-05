Ayoreo torturado por narcos llegó herido a la Cidob; pero no permiten el ingreso a la Policía

Escucha esta nota aquí

Después que un grupo de ayoreos de la comunidad Suejay, a 30 kilómetros de Cuatro Cañadas, arrebatara un cargamento de cocaína a narcotraficantes para venderla y recaudar buena cantidad de dinero, los capos de las redes de traficantes reaccionaron y regresaron, arremetieron con armas de fuego en procura de recuperar su mercancía, provocando la muerte de uno de los comunarios y el secuestro de otros dos, a los que sometieron a torturas.



Por informes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), EL DEBER conoció que el lunes de madrugada los traficantes, en una persecución al rescate de su droga, dispararon contra la motocicleta de una persona que escapaba y provocaron el deceso de Simeón Dosapey Picanerai (25), que perdió el equilibro de su moto y cayó a un canal de drenaje.



Luego de los hechos, agentes de la Felcc iniciaron rastrillajes en procura de encontrar a los dos secuestrados, mientras que agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) por su lado, también se movilizaron en busca de narcotraficantes que atacaron a los ayoreos al no concretarse el envío en una avioneta de un cargamento de cocaína desde una pista por la comunidad Suejay.



Las pesquisas de la Felcc, dieron cuenta que pasado el mediodía de este martes 10, llegó a la comunidad ayorea Suejay, uno de los secuestrados. Llegó caminando y fue recibido por su gente sano y salvo, aunque presentaba signos de maltrato físico.



Las Policía registró la llegada del miembro de la comunidad, pues caminaba lentamente y sin camisa. De inmediato sus compañeros comunarios lo tomaron de los brazos en su recibimiento y lo llevaron hasta su casa.



La incertidumbre crecía en los pobladores ante la desaparición del otro ayoreo secuestrado por los narcos. Sin embargo, alrededor de las 18:00 el ayoreo apareció en Santa Cruz de la Sierra, llegó a las oficinas centrales de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía de Bolivia (Cidob) entre el canal Guapilo, avenida Cumavi, zona de la Villa Primero de Mayo. En la Felcc se conoció el hecho y los agentes se trasladaron hasta la Cidob. Llegaron por la noche, pero allí le cerraron las puertas.



Los agentes insistieron durante la jornada de ayer pues buscaban conocer el estado del ayoreo, su identidad, cómo llegó a Santa Cruz, quien lo secuestró y torturó. Sin embargo, informes de la Felcc señalan que algunos responsables de la CIDOB no permitieron el acceso a las indagaciones, tampoco revelaron la identidad del secuestrado.



Pese a ello los policías lograron conocer que el ayoreo permaneció secuestrado más de 24 horas y que tras llegar a la Cidob fue trasladado a un centro médico, donde le prestan atención médica, pero en absoluta reserva.



La Felcc, hasta el momento, no conoce el centro médico donde asisten al ayoreo, tampoco la identidad de ambos secuestrados. Ni del que llegó a la comunidad caminando, ni tampoco de quien acudió hasta la Cidob de esta capital. Los policías informaron a sus superiores que las investigaciones quedaron frenadas.



Los familiares del fallecido



Los restos del ayoreo Simeón Dosapey Picanerai, que perdió la vida escapando en su motocicleta la madrugada del lunes, fueron trasladados a esta capital para la autopsia de ley. Los forenses establecieron que murió por un TEC, traumatismo encéfalo craneano producto de golpes en un accidente.



Los informes señalan que después de la pericia forense el cuerpo permaneció en la morgue pero los ayoreos ayer durante horas bloquearon en la zona de Cuatro Cañadas y exigieron que la Policía traslade el cadáver a su comunidad. Esa tarea fue realizada por agentes de la Felcn que trasladaron los restos y les entregaron a los comunarios. Sin embargo, agentes de la Felcc, trataron de hacer firmar un acta de entrega y tampoco lo logaron. Los ayoreos se molestaron y nadie firmó, por lo que ningún comunarios reveló su identidad, solo que el cuerpo fue entregado y luego levantaron el bloqueo.



En las pesquisas, la Felcc, evidenció que el fallecido Simeón Dosapey Picanerai (25), era sobrino de Josué Picanerai y Manuel Chiqueno Picanerai. Este último es dirigente indígena afín al MAS, que intenta reemplazar a la asambleísta departamental Giliana Etacore, a través de un fallo del Tribunal Departamental Electoral, que aún no se concreta.





A la cárcel



El imputado y médico de profesión, Raúl Trujillo Barbolín, que fuera detenido por la zona de la comunidad Suejay en una vagoneta con una bolsa con droga comprada a los ayoreos, fue enviado a la cárcel de Palmasola por 180 días. La jueza Lorena Añez decretó tras ser imputado por la Fiscalía por tráfico de sustancias controladas.



Las investigaciones señalan que Trujillo fue contactado por ayoreos para ofrecerle la droga, que le arrebataron a los narcotraficantes. El hombre, frente a la jueza, reveló que solo fue contactado para el transporte.



Según la Felcn, Trujillo, ya tiene una condena por narcotráfico, pero volvió a incurrir en ese delito. La Felcn tiene audios telefónicos donde el médico se comunica con los ayoreos y les asegrua que desde Santa Cruz de la Sierra se trasladará a la zona para comprar la droga.