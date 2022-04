Ayoreos protestan en las puertas del TED por la revocatoria de sus asambleístas y anuncian que bloquearán desde el lunes

Escucha esta nota aquí

Más de treinta personas del pueblo ayoreo, la mayoría mujeres, se instalaron en las puertas del Tribuna Departamental Electoral (TED), del centro de la ciudad, para protestar contra la revocatoria de mandatos de sus dos asambleístas: Giliana Etacore Chiqueno (titular) y Timoteo Etacorí Chiquenoi.

Los indígenas manifestaron este viernes que su medida de presión es indefinida, pues piden que el TED respete a sus representantes elegidos de manera democrática. Anunciaron que de no ser atendidos, todas las comunidades que conforman el pueblo ayoreo iniciarán un bloqueo en la Chiquitania desde el lunes.

“Estoy sorprendida porque hoy, cuando estaba sesionando, me informaron que había una sesión general para revocar a mi persona. Al enterarme fui a la Cidob, (Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano) para saber qué pasaba, y no nos dejaron entrar porque la oficina ya estaba resguarda por un grupo de miembros de la UTOP (Unidad Táctica de Operaciones Policiales) y me agarraron y gasificaron de frente”, comentó la asambleísta Giliana Etacore a EL DEBER.

La mujer señaló que esta decisión del TED se da luego de la presión que ejerció el partido del Movimiento al Socialismo (MAS) por destituirla a ella y a los asambleístas de los pueblos Yuracaré, Guaraní y Guarayos que apoyaron a los miembros de la oposición durante la mayoría de las sesiones de la Asamblea.

“Me sorprendí por esta decisión, pero ya me la esperaba porque estábamos amenazados por los masistas, ellos quieren cobrarnos factura por el departamento de Santa Cruz. Que vea el pueblo cómo manejan al TED, ya todos saben quiénes están manejando a los vocales”, señaló.

Giliana dijo que para instalar una sesión de revocatoria de su mandato se debió convocar al pueblo ayoreo por lo menos con 15 días de anticipación, según los estatutos orgánicos, lo cual no sucedió, por lo que anunció que apelarán esta decisión del órgano electoral.

Por su parte, Zvonko Matkovic, presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, manifestó su preocupación por la revocatoria de mandato de los dos asambleístas del pueblo Ayoreo y al igual que Giliana, acusó al MAS de estar detrás de esta determinación.

“Lo lamentable de esto quiere decir que se está cumpliendo lo que ya habíamos advertido, había amenazas y audios de una represalia en contra de los pueblos indígenas por no apoyar al partido de gobierno. Decían que iban a ser perseguidos y revocados todos los asambleístas indígenas del departamento. Hoy día han empezado con la asambleísta ayorea Giliana Etacore y ya hemos sido notificados con la destitución de ella y su suplente, Timoteo Etacori”, lamentó.

Matkovic dijo que los vocales del TED no tomaron en cuenta los estatutos y las costumbres de cómo son elegidos los representantes indígenas. Además, afirmó que conoce que las comunidades ayoreas no fueron notificadas para llevar adelante esta sesión de revocatoria.

¨La Asamblea Legislativa está conformada por cuatro bancadas distintas, que son del MAS, Creemos, ASIP y los pueblos indígenas; al tratar de revocar a los pueblos indígenas, el MAS lo que quiere es contar con los votos necesarios para que esa Asamblea no pueda trabajar y no colabore en la gestión fiscalizadora y de gestión que tiene que llevar adelante con la parte ejecutiva de la Gobernación”, agregó.





