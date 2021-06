Bañarse, tomar alcohol, tener relaciones sexuales... Conozca lo que sí está permitido y lo que no tras recibir la vacuna anticovid

Escucha esta nota aquí

¿Qué puedo hacer y que no, después de recibir la vacunas anticovid?, es la pregunta que muchas personas se realizan y algunos se dejan llevar por mitos, como el no poder bañarse o no tener relaciones sexuales durante un tiempo posterior tras recibir la primera dosis.

Sin embargo, los especialistas y médicos de los puntos de inmunización masiva del departamento cruceño, explican lo que no se puede hacer y aclaran sobre las actividades que sí se pueden realizar. A continuación, te las detallamos.

1. No se debe tomar bebidas alcohólicas. Algunos especialistas recomiendan no beber durante los 15 días posteriores a la vacuna y otros, dicen que es mejor dejar las bebidas hasta recibir la segunda dosis. El motivo de esta recomendación se da debido a que el alcohol puede bajar las defensas del cuerpo.

2. Mantener una alimentación saludable. Se debe mantener una dieta de carne blanca (pollo o pescado), acompañada de verduras y frutas. En caso de comer carne de res, es recomendable prepararla al vapor o a la plancha. Esto ayudará a reforzar el sistema inmunológico y la vacuna tendrá mayor efectividad.

3. Dejar las gaseosas y el café. Estas bebidas pueden ser reemplazadas por té de canela, de cedrón o de manzanilla, según los médicos.

4. Sobre la supuesta restricción a bañarse, los especialistas negaron tal extremo y dijeron que es posible ducharse de manera regular después de la vacunación.



5. Además, explicaron que no existe ningún impedimento para no tener relaciones sexuales, por lo que mencionaron que las personas que recibieron su primera dosis pueden continuar con su vida sexual activa.

6 Asimismo, desde el Ministerio de Salud y Deportes indicaron que se puede vacunar a una persona que se recuperó del coronavirus 14 días después de dejar de presentar síntomas. Sin embargo, si el paciente venció el virus recibiendo plasma o anticuerpos monoclonales, debe esperar por lo menos 90 días para recibir la primera dosis.