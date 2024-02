Barra de cereal y néctar de frutas, el primer desayuno entregado a alumnos en Santa Cruz

El martes, concejales opositores, como Manuel Saavedra (Demócratas) y Juan Carlos Medrano (Comunidad Autonómica) cuestionaron que la Alimentación Complementaria Escolar no se hubiera empezado a entregar desde el primer día de clases, el 5 de febrero, o no se lo hubiera entregado completo.



Saavedra lamentó que se culpe a los bloqueos de caminos de ser los responsables para que el desayuno escolar no llegue a los estudiantes desde el primer día de clases. Mostró frutas, jugos y otros productos que están disponibles en los mercados locales y que pudieron estar incluidos en el desayuno escolar.



Por otro lado, cuestionó la calidad nutritiva de algunos productos, como nachos, pororó y mocochinchi, que se encuentran en el menú.