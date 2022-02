Basilio salió en bicicleta a comprar pan para el café de la tarde y encontró la muerte al tratar de cruzar un puente

Escucha esta nota aquí

Basilio Villarroel Terrazas (53) murió ahogado luego de caer en su bicicleta a un canal de drenaje cuando cruzaba un puente de madera, buscando retornar a su casa en medio de la torrencial lluvia que cayó en la capital cruceña.

Flora Terrazas, mamá de Basilio, cuenta que su hijo salió en su bicicleta a la venta a comprar pan para el café de la tarde, pero la lluvia lo sorprendió y cree que después de esperar bastante tiempo se animó a cruzar un puente de madera, pero por la fuerza del agua que corría por el canal de drenaje este se desestabilizó y cayó.

"Él vino a la casa a almorzar, vivimos cerca, a solo una cuadra de donde se cayó en el canal de drenaje. Sé que él salió a la venta a comprar pan para su cafecito y al regresar cruzó por ese puente de madera, perdió el equilibrio porque estaba con su bicicleta y se cayó al agua", lamentó la mamá.







Un trabajador de un taller mecánico vio el momento cuando Basilio cayó al agua. Dijo que corrió para ayudarlo, lo esperó en un puente más adelante, logró agarrarlo, pero por la fuerza del agua no pudo sostenerlo ni sacarlo, y se le escapó de sus manos. "El joven no pudo sostenerlo porque la fuerza del agua hizo que se le escape de las manos, más adelante otros jóvenes lo esperaron en otro puente, pero tampoco lograron agarrarlo. Ya de ahí se perdió, lo buscamos con los Bomberos, pero no lo vimos más", comentó.



La búsqueda del cuerpo tomó unas dos horas a los bomberos, quienes finalmente encontraron el cuerpo sin vida de Basilio en la zona de Guapilo.

"Basilio se dedicaba a cuidar autos en la Feria Barrio Lindo, tenía un hijo de 16 años. Nadie se imaginó que iba a a pasar esto, él salió antes de la lluvia, tenemos su bicicleta que una persona la encontró y nos la trajo", relató.

La bicicleta en la que circulaba Basilio fue hallada enredada con un montón de hojas y bolsas. Es lo único que quedó de Basilio, quien era el hijo mayor de Flora Terrazas. "Mis hijos son cuatro él era el mayor de todos. Vivíamos cerca y siempre venía a la casa", comentó la mujer.







El cuerpo del hombre está siendo velado en un domicilio ubicado en el sexto anillo de la avenida Tres Pasos al Frente, barrio Cañada Tres Lagunas, zona del a Villa Primero de Mayo. Su familia pide ayuda a la población para cubrir con los gastos funerarios, ya que una funeraria le fio el cajón y por todo el servicio deben pagar Bs 2.800. Para ayudar a esta familia pueden llamar al celular 78490050.



"La funeraria nos dio el cajón, pero tenemos que pagarlo, por el servicio funerario nos van a cobrar Bs 2.800. También estamos haciendo los trámites para ver si se logra sepultarlo hoy (miércoles). El nicho nos lo están prestando por un tiempo", añadió la mujer.

En un contacto con EL DEBER, la directora de Cementerios de la comuna cruceña, Cindy Camacho, sostuvo que se les dará soporte para facilitar los trámites de la sepultura y también por disposición del alcalde Jhonny Fernández se ofreció una sala velatoria y un nicho en alguno de los camposantos municipales; sin embargo, la familia optó por utilizar el prestado.

