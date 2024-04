"Basta de persecución": la Uagrm se moviliza en apoyo a sus líderes

La audiencia, finalmente fue suspendida este miércoles y no se ha fijado una nueva fecha para su reanudación.

Por su lado, el rector de la Uagrm, Vicente Cuéllar , quien debía presentarse de manera virtual en la audiencia de este miércoles, manifestó su preocupación por la "persecución" a quienes piensan diferente al gobierno y aseguró que no hay ningún delito en haber pedido la realización del censo.



"Queda claro que hay una persecución a quienes pensamos diferente, la justicia actúa para quienes nos atrevemos a cuestionar a este gobierno. Y no hay delito, no hay ningún ilícito, porque lo único que hemos solicitado desde la universidad es que se realice el Censo de Población y Vivienda", dijo Cuéllar.