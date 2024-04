Bazán acusa a Del Castillo de 'convertirse en tirano' al negar traslado de Camacho

El diputado Erwin Bazán, de la alianza Creemos, acusó este lunes al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo , de "convertirse en un tirano" al negar el traslado del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, a Santa Cruz para enfrentar el juicio por el caso "Decretazo".



Bazán sostuvo que el ministro Del Castillo "se está poniendo por encima de la ley, por encima de la justicia, por encima de la constitución", al negar el traslado de Camacho, a pesar de que la justicia lo ha ordenado.



"Los jueces no le están preguntando su opinión al ministro. Lo único que tiene que hacer el ministro es cumplir la Constitución y en este caso concreto cumplir un mandato expreso de la justicia y disponer la logística", afirmó Bazán.



El diputado de Creemos denunció que el ministro Del Castillo está buscando "la excusa más verosímil" para negar el traslado de Camacho, y que incluso ha instruido a los organismos operativos que generen un plan para respaldar su teoría de que es peligroso traer al gobernador a Santa Cruz.



"La realidad es que no va a haber convulsión, el pueblo cruceño quiere encontrarse con su líder y no va a haber ninguna convulsión. Y por eso es que el ministro ha instruido hacer planes", señaló Bazán.