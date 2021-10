Bloguera presenta denuncia contra el jefe de alumbrado público de la Alcaldía y la abogada de este anuncia demanda

Escucha esta nota aquí

El 21 de septiembre ocurrió un hecho en la avenida Beni en la ciudad de Santa Cruz que cobró notoriedad. En un video se apreciaba cómo una mujer aseguraba haber sido agredida por un hombre, quien supuestamente la habría escupido, gritado una serie de improperios y hasta chocado su auto.

Los protagonistas de esta historia son la bloguera Sasha Vasquez, quien grabó el video, el cual se virilizó en las redes sociales en cuestión de segundos, y Franz Coscío, jefe de Alumbrado Público de la Alcaldía de Santa Cruz.

Tras casi 10 días de haberse suscitado el hecho y que las partes hayan tenido acercamiento para tratar de arreglar sus diferencias, la historia parece que se tendrá que definir en los tribunales.

Y es que Vasquez publicó este viernes (1 de octubre) un video en el que anuncia que sentó la denuncia en contra del funcionario municipal ante la Fiscalía Departamental de Santa Cruz. Asegura que Coscío la insultó, escupió dentro de su auto y casi la atropella.

Vasquez señala que luego de haber hecho la denuncia en redes sociales, Coscío respondió en su cuenta de Facebbok diciendo que todo era mentira.

“Ese mismo día, el equipo legal del señor Coscío se comunicó conmigo para citarme a una reunión, a la cual yo asistí de buena fe y a la que el señor Coscío ni siquiera se apersonó. Jamás pedí ninguna compensación económica, más allá delos daños causados a movilidad. Pero más importante que eso, pedí que se haga una disculpa pública”, explica Vasquez.

Vasquez lamenta que no se haya llegado a un acuerdo, ya que señala que Coscío también exigía una disculpa de su parte hacia él, a lo cual se negó. Todo esto decantó en que el funcionario municipal le informó a su abogado que no presentaría ninguna disculpa pública.

Lo que empeoró la situación fue que el 29 de septiembre, cuando Vasquez se enteró que Coscío habría mandado una carta de disculpa privada a medios de comunicación, la cual nunca pasó por sus manos y no acepta, ya que considera que lo sucedido no fue un malentendido, sino una agresión. Por ello, es que presentó una denuncia ante Fiscalía Departamental de Santa Cruz e insta al alcalde Jhonny Fernández, a que actué en contra de Coscío.

"Este tipo de accionar es totalmente incorrecto, por eso es que hoy he decido no quedarme callada". Con esa frase concluye Vasquez su video.





En una parte del video se aprecia como Coscío se sube a su vehículo y luego se aleja del lugar de la discusión

Por su parte, Paola Céspedes, abogada de Coscío, en contacto con EL DEBER, informó que inició las acciones legales correspondiente en favor de su defendido. “Esto debido a que, en ninguna de las denuncias que ha realizado (Vasquez) se pude evidenciar una prueba fehaciente de que efectivamente él la haya agradecido, física o verbalmente. Solo muestra saliva en su vehículo, pero no muestra que él haya sido la persona que le haya ocasionado ese escupitajo”, indicó.

A decir de la jurista, antes de la discusión con Coscío, Vasquez habría tenido un altercado con otra persona, a la cual hace un llamado para que se sume a la demanda que llevarán a cabo en contra de Vasquez.

“Esta persona es con la que ella se encontraba discutiendo, cuando el señor Franz Coscío procedió a cruzar la calle. Él miró, debido a los gritos de la señora, que eran de total histeria y se escuchaban en todos lados. Él quería cruzar la calle y ella no le permitía el paso, él solamente miró y ella lo insultó: 'qué mirás viejo de…'”, explicó Céspedes.

En ese instante, según la jurista, es que Vasquez comienza a insultar a su representado, hasta que ocasiona que este se vaya a su vehículo, ya que este intuyó que la situación podría complicarse más de la cuenta.

“Como ella se paró delante de su vehículo de él, para que no se mueva, le raspa un poco el auto. El 'rasponcito' se evidencia en el video que ella presenta. Él le ofrece hacerse cargo de absolutamente todo, incluso de la limpieza de su vehículo, para evitar todo lo que está ocurriendo”, manifestó Céspedes.

De acuerdo con la jurista, hubo una conciliación que incluía una disculpa de parte de ambos, no solo de Coscío, pero Vasquez no ha cumplido con su parte. “Hemos enviado la carta de disculpas, pero ella no nos ha enviado ninguna carta. Mandamos como 25 borradores a los cuales no accedió a ninguno, porque ninguno estaba bien. Muy aparte de atacar al señor (Coscío), ha atacado a nuestro consorcio, publicando por todos lados nuestro buen nombre y también eso va a ser causal de una demanda”, precisó.

