Bloqueo de la ruta a la Chiquitania imposibilita el traslado de alimentos y combustible; hay gente desesperada

Por: Néstor Lovera y Jessica Vegas

Los bloqueos que se mantienen desde el martes en la carretera hacia la Chiquitania provocan perjuicios a viajeros, productores, transportistas y vecinos. En la larga fila de vehículos varados hay gente desesperada por no poder llegar a sus destinos. Algunos transportan alimentos, combustible, pasajeros, ganado y soya.

Debido al bloqueo, algunos municipios chiquitanos ya registran desabastecimiento de combustible e incluso de alimentos. Por este motivo esperan que este miércoles, transportistas y autoridades del Gobierno lleguen a un acuerdo que permita levantar los puntos de bloqueos.

De momento hay al menos ocho puntos de bloqueos instalados sobre la ruta. Estos se encuentran en los municipios de Cuatro Cañadas, San Julián, San Ramón, Roboré, San Ignacio de Velasco, San Miguel de Velasco, Ascensión de Guarayos y en el Puente Banegas.





Jorge Luis Patzi es uno de los perjudicados por el bloqueo. Él se encuentra varado en Cuatro Cañadas. El hombre, resignado a permanecer varado en la ruta, se recuesta sobre su hamaca colgada bajo un camión que está cargado de verduras y otros alimentos.

"Estoy transportando verduras, hortalizas y víveres hacia el municipio de San Joaquín, en Beni; ya estoy dos días varado en el bloqueo y por el calor se puede fregar los alimentos, así es que esperamos que haya solución o den un cuarto intermedio para que pasemos", indicó Patzi.

Agrega que entre los varados hay niños que están de vacaciones y que querían aprovechar el descanso pedagógico para viajar con sus familias a regiones de la Chiquitania o al departamento de Beni, pero se ven imposibilitados de proseguir el viaje por el bloqueo.





Marcelino Arteaga es otro perjudicado. Es chofer de una volqueta que tiene vacía, pero debía llegar a Monte Verde, cerca de San Julián, para recoger soya y trasladarla hacia los silos de Warnes.

"Yo soy chofer y me veo perjudicado, lamentablemente con el bloqueo no he podido llegar a destino para recoger la carga de soya, son 27 toneladas las que debemos llevar, y si no hacemos viaje, no hay ingreso", dijo.

Del mismo modo, Rómer Peñaranda, conductor de un camión cisterna, indicó que del surtidor de Guarayos ya se han comunicado reportando la falta de combustible, pero al estar varado por el bloqueo tampoco puede hacer algo. "Estamos dos días en el bloqueo, desde que salimos de Yacimientos. Yo llevo diésel, unos 35 mil litros para el surtidor de YPFB de Ascensión de Guarayos", dijo.

Otro chofer califica como una pérdida tanto para ellos como para la empresa que trabajan, más aún cuando trasladan alimentos que pueden perderse en el camino al no llegar a tiempo a su destino.

Algunas personas se buscan modos para llegar de un punto a otro, utilizando varios vehículos para el trasbordo o caminando con su equipaje a cuestas y soportando las altas temperaturas.





Hay al menos ocho puntos de bloqueos en la ruta a la Chiquitania/Foto: Néstor Lovera.





Larga fila de camiones se encuentran varados/Foto: Néstor Lovera.









Lea también Santa Cruz Se mantiene bloqueada la carretera en Cuatro Cañadas y San Julián Los transportistas no llegaron a un acuerdo con el Gobierno nacional, pero el diálogo se reanudará hoy miércoles. En otras zonas, como Pailón, las rutas ya están expeditas