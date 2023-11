Bloqueo de ruta en El Torno entra en cuarto intermedio por el feriado del Día de los Difuntos

El dirigente indicó que el bloqueo de carretera se retomará luego de una asamblea con los pobladores, por lo que aún no hay una fecha definida.

Según Pérez, si el alcalde se niega a renunciar, el pueblo radicalizará las medidas de presión. “Obviamente la medida va a seguir en curso hasta que él pueda dar un paso al costado porque también entenderá él que cuando no goza de la credibilidad, cuando no goza del apoyo de la población, no le queda otra a la autoridad, tiene que dar un paso al costado y permitir que el pueblo siga su curso y siga la atención de sus demandas y necesidades que tiene”, sostuvo.